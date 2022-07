Marvel Studios a dévoilé la première bande-annonce de "Black Panther: Wakanda Forever" - sur "No Woman No Cry", une reprise de Bob Marley. Pour rappel, la star du film, Chadwick Boseman est décédé en août 2020 des suites d'un cancer. Une occasion de lui rendre un vibrant hommage à travers des scènes du film mais aussi par le réalisateur. "L'impact qu'il a eu sur cette industrie se fera sentir pour toujours" a déclaré le réalisateur des deux versions du film, Ryan Coogler.

Après le succès de la première version "Black Panther" en 2018, une suite a rapidement été annoncée. Mais le cours de l'histoire a été modifié après la mort inattendue de Chadwick des suites d'un cancer du côlon. La production s'est terminée en mars dernier après plusieurs retards, dont l'un était dû à une blessure subie par Letitia Wright, qui joue la sœur de T'Challa, Shuri. Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke et Angela Bassett sont également de la partie. "Je suis la reine de la nation la plus puissante au monde, et toute ma famille a disparu" lance cette dernière dans le rôle de la Reine Ramonda.

"Je vous promets que je peux sentir sa main sur moi en ce moment... Chad n'est plus avec nous physiquement mais son esprit, sa passion, son génie, sa fierté dans sa culture et l'impact qu'il a eu sur cette industrie se feront sentir pour toujours" a déclaré Ryan Coogler. La bande annonce a été diffusée au Comic-Con de San Diego.