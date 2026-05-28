Bénin : Que retenir du 1er conseil des ministres de Wadagni?

Le président de la République, Romuald Wadagni, a présidé ce jeudi 28 mai 2026 le premier Conseil des ministres du septennat 2026-2033. Réuni au Palais de la Marina, le nouveau gouvernement a reçu les premières orientations officielles du chef de l’État quelques jours après son investiture à la tête du pays.

Selon le compte-rendu de la séance, Romuald Wadagni a félicité les membres du gouvernement nommés pour conduire l’action publique durant ce nouveau mandat. Le président béninois a rappelé à ses ministres que leur présence au sein de l’exécutif devait être considérée comme une mission au service de la Nation et non comme « un privilège personnel ».

Le chef de l’État a également insisté sur les principes devant guider l’exercice des fonctions gouvernementales. Il a appelé les ministres à faire preuve de sobriété, d’intégrité et de solidarité, tout en écartant les considérations partisanes ou personnelles dans la gestion des dossiers publics.

Réduction des écarts entre les communes et priorité sécuritaire

Au cours de cette première réunion gouvernementale, Romuald Wadagni a présenté plusieurs priorités de son septennat. Le président de la République a notamment mis l’accent sur la nécessité d’une répartition plus équilibrée du développement à l’échelle nationale.

D’après le compte-rendu officiel, il a demandé au gouvernement de poursuivre une politique permettant de réduire progressivement les disparités entre les communes. Cette orientation devrait concerner aussi bien les infrastructures que l’accès aux services publics et les investissements dans les collectivités territoriales.

La sécurité figure également parmi les axes prioritaires annoncés lors du Conseil des ministres. Le président béninois a demandé au gouvernement de maintenir les efforts liés à la défense et à la protection du territoire national, alors que les attaques armées enregistrées dans le nord du pays continuent de mobiliser les forces de défense et de sécurité.

Une nouvelle organisation du travail gouvernemental

Le nouveau pouvoir exécutif prévoit également un réaménagement du fonctionnement des instances gouvernementales. Selon les décisions prises au cours de cette réunion, le Conseil des ministres se tiendra désormais en session ordinaire une fois par mois, chaque premier mercredi. Des sessions extraordinaires pourront toutefois être convoquées en cas de nécessité.

Le Comité interministériel se réunira pour sa part deux fois par mois, les premier et troisième lundis. Le gouvernement prévoit aussi des séances associant le Comité interministériel, le Conseil des ministres et les ministres sectoriels pour examiner certains dossiers spécifiques.

Cette première réunion gouvernementale marque le démarrage officiel du fonctionnement institutionnel du nouveau septennat ouvert après la prestation de serment de Romuald Wadagni le 24 mai 2026.