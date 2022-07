Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, lors d'une rencontre avec son homologue canadienne Mélanie Joly, a suggéré de normaliser les relations entre les deux pays en renforçant la confiance mutuelle. C'est ce qu'a déclaré samedi le ministère chinois des Affaires étrangères.

"Il est nécessaire de renforcer la compréhension et la confiance mutuelles et de ramener les relations sino-canadiennes à la normale", a déclaré Wang Yi lors de la réunion sur l'île indonésienne de Bali, où se sont réunis les chefs des Affaires étrangères du G20. Selon le ministre chinois des Affaires étrangères, Pékin "a accordé une grande attention aux déclarations positives faites par la partie canadienne". "J'espère que les mots seront suivis d'actions réelles", a-t-il souligné.

Comme l'a précisé Wang Yi, la Chine, comme le Canada, soutient les formats multilatéraux d'interaction entre les pays et "s'efforce d'instaurer une véritable démocratie dans les relations internationales". "Pékin et Ottawa n'ont jamais été des rivaux. Au contraire, nos pays sont des partenaires. La RPC n'a jamais été une menace pour personne, nous créons des opportunités", a-t-il ajouté.

Les relations sino-canadiennes sont devenues de plus en plus tendues ces derniers temps. Au printemps dernier, le Canada s'est joint aux sanctions prises par les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni à l'encontre de responsables chinois que Washington accuse d'être impliqués dans des violations présumées des droits des Ouïgours, une minorité nationale de la région autonome ouïgoure du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. Ottawa a également soutenu le boycott des Jeux olympiques d'hiver qui se sont tenus à Pékin en février.(Avec TASS)