« Complicité de crime contre l’humanité et de crimes de guerre ». C’est du moins le motif pour lequel une enquête a été ouverte suite aux accusations portées contre une filiale du géant français des boissons Castel. Selon des confidences qui ont été faites à l’Agence de presse française par les avocates de l’ONG The Sentry, le géant français de boissons Castel aurait soutenu soutenu financièrement des rebelles en Centrafrique. On retient que, les investigations ont été ouvertes à Paris en France.

Un arrangement entre l'UPC et Sucaf RCA

Le scandale avait été révélé au grand jour en août dernier par l’organisation qui a été cofondée par l’acteur américain George Clooney. A en croire le rapport de l’organisation américaine, les actes incriminés seraient posés par Sucaf RCA, filiale de la Société d’organisation, de management et de développement des industries alimentaires et agricoles (Somdiaa). Il s’agit d’une structure contrôlée à 87 % par le groupe Castel. La société est accusée d’avoir « négocié un arrangement sécuritaire » avec, l’Unité pour la paix en Centrafrique (UPC), un groupe armé accusé d’exactions.

Sucaf RCA finance l'UPC

Le document de l’organisation américaine indiquait notamment « l’arrangement » avait pour but de « sécuriser l’usine et les champs de canne à sucre » de Sucaf RCA. L’UPC devrait également « tenter de protéger le monopole de la société ». En contrepartie, le géant français des boissons Castel avait mis sur pied un « système sophistiqué et informel pour financer les milices armées par des paiements directs et indirects en espèces, ainsi que par un soutien en nature sous forme d’entretien des véhicules et de fourniture de carburant » selon le rapport de l’ONG The Sentry.