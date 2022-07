C’est une première qui a eu lieu en Chine. Le président chinois Xi Jinping a effectué une visite dans la région du Xinjiang, au nord-ouest du pays. L’information a été rendue publique ce vendredi 15 juillet 2022 par la presse officielle chinoise. D’après le média Chine Nouvelle, le chef de l’Etat a commencé sa visite le mardi 12 juillet par la capitale régionale de la localité, Urumqi. Au cours de sa tournée, il s’est réjoui des progrès socio-économiques réalisés dans la région. Le mercredi, le chef de l’Etat a salué le travail accompli par la compagnie de production et de construction du Xinjiang.

Il a rencontré des étudiants

Lors de sa visite, Xi Jinping s’est entretenu avec des responsables locaux et des étudiants. Notons que la dernière visite du numéro un chinois remonte à 2014, qui avait annoncé les couleurs d'une importante lutte contre le terrorisme menée par les autorités. Cette année avait été marquée par plusieurs attentats dans la région notamment à Urumqi et à la gare de Kunming, au sud-ouest de la Chine. Suite à ces attaques qui avaient fait des dizaines de morts, les autorités avaient pointé du doigt les islamistes et séparatistes ouïghours.

Le pays enregistre sa pire performance depuis 1992

Plusieurs rapports établis par les occidentaux accusent le gouvernement chinois d’avoir emprisonné des millions de Ouïghours, dans des « camps de rééducation ». Ces allégations sont cependant rejetées par Pékin. Pour rappel, la visite de Xi Jinping intervient alors que la Chine enregistre sa pire performance depuis 1992. D’après les statistiques officielles publiées ce vendredi sur l’économie chinoise, le produit intérieur brut au cours du trimestre d'avril à juin a augmenté de 0,4% par rapport à l'année précédente. Par rapport au premier trimestre, une baisse a été observée. Selon les chiffres communiqués, elle s’élève à 2,6% au deuxième trimestre. La situation serait due au covid-19, qui a entraîné le déploiement de grandes mesures.