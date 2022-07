Le projet de voyage de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi à Taïwan suscite la colère de la Chine et inquiète visiblement l’administration dirigée par le président démocrate Joe Biden. Selon les informations rapportées par la chaîne de télévision américaine CNN, des discussions auraient été engagées pour dissuader la responsable d’effectuer ce déplacement dans ce contexte de tension. Même si ce déplacement n’est pas encore publiquement confirmé, plusieurs séances auraient été engagées dans le cadre de sa sécurité.

L'armée n'est pas d'accord selon Biden

L’actuel patron de la Maison-Blanche avait également exprimé au cours de la semaine écoulée que, l’armée américaine n’était pas d’accord pour le voyage de la démocrate. Lors d’une conférence de presse la même semaine, Nancy Pelosi a d’ailleurs opiné sur cette déclaration de Joe Biden. « Je pense que ce que le président disait, c'est que peut-être que l'armée avait peur que mon avion soit abattu ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement », avait-elle déclaré. La Chine pour sa part appelle simplement à l’annulation de ce voyage.

« La Chine exige que les États-Unis prennent des mesures concrètes pour remplir leur engagement de ne pas soutenir" l'indépendance de Taiwan "et de ne pas organiser la visite de Pelosi à Taiwan », a déclaré mardi le porte-parole du ministère de la Défense, Tan Kefei, en réponse à des questions sur le voyage de Pelosi à Taipei.

Une opposition formelle de la Chine

« Si les États-Unis insistent pour suivre leur propre voie, l'armée chinoise ne restera jamais les bras croisés, et elle prendra certainement des mesures énergiques pour contrecarrer l'ingérence de toute force extérieure et les plans des séparatistes pour" l'indépendance de Taiwan "et défendre résolument la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. », a-t-il poursuivi.