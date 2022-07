La lutte contre l'obésité est un objectif quasi-quotidien que mènent plusieurs organisations, gouvernementales et non gouvernementales dans la plupart des pays du monde. Il faut dire qu'au cours des trois dernières décennies l'obésité est devenue un problème sanitaire majeur pour les états, y compris et surtout les états développés. Si la malbouffe est souvent pointée du doigt, de nombreux régimes amaigrissants foisonnent depuis quelque temps pour accompagner les citoyens vicitmes d'obésité. Mais outre l'alimentation, un paramètre non négligeable reste de mise: l'activité physique.

L'occident est l'une des zones les plus touchées par l'obésité dans le monde. Aux USA, l’obésité est un vrai fléau. Plus d’un tiers (36,5 %) des personnes adultes sont obèses et plus du quart des enfants et des adolescents sont en surpoids ou obèses. L'ancienne première dame, Michelle Obama avait fait de la lutte contre l'obésité l'un de ses plus grands objectifs. Plutôt que de choisir de promouvoir les régimes amaigrissants, elle a fait de la promotion des activités physiques son leitmotiv. Un choix délibéré dû au fait que l'obésité est aussi liée à un manque d'activité physique, même si elle a appelé à lutter contre la malbouffe à l'école. «Nous devons cela aux enfants qui ne réalisent pas leur potentiel car ils n’ont pas accès aux besoins nutritifs journaliers... Nous devons cela à notre pays – car notre prospérité dépend de la santé et de la vitalité des générations futures».

En Europe, le problème reste tout aussi présent. En France, des entreprises mettent à disposition des citoyens un coach sportif voir un coach minceur pour faciliter l'atteinte des objectifs de ceux qui veulent se remettre en forme. Dans les principales villes, il est encore plus facile de se remettre en forme. Trouver un coach sportif à Paris est deux fois plus simples, tant la ville regorge de centres sportifs, de salles de gym. Faire du sport est entré totalement dans les habitudes des citoyens qui ont compris l'importance de l'activité physique sur le bien-être et la santé.