Il y a quelques jours, la nouvelle de la contamination du président américain Joe Bident faisait le tour du monde. Mais selon les responsables de la Maison-Blanche, il ne souffrait pas de symptômes sévères et allait bien. Plus d'une semaine après sa contamination, comme le veut la procédure, le président américain a subi un nouveau test. Le résultat reste cependant le même: positif. Le président américain Joe Biden a été de nouveau testé positif au covid-19 et il se remet en confinement. C'est pas une déclaration écrite de Kevin O'Connor, médecin de la Maison-Blanche que l'information a été rendue publique.

Le dirigeant se sent bien et n’a pas de symptômes. Ses déplacements précédemment prévus dans les États du Delaware et du Michigan, dimanche et mardi respectivement, sont annulés rapporte Tass. Joe Biden s'était moqué de son prédécesseur Donald Trump qui lui avait lui aussi contracté la maladie pendant qu'il était dans le bureau ovale et a dû être évacué par hélicoptère. "Voici l'essentiel: lorsque mon prédécesseur a eu le COVID, il a dû être héliporté au Walter Reed Medical Center.. Il était gravement malade. Heureusement, il a récupéré", a poursuivi le président démocrate qui s'est vanté du fait qu'il continuait ses activités en confinement.