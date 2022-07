En France, plus de 200 000 nouvelles contaminations au Covid-19 devraient être enregistrées au cours de ces dernières 24 heures. Cette annonce a été faite par le tout nouveau ministre de la Santé François Braun au cours d’une audition à l'Assemblée nationale. L’autorité ministérielle indique qu’il s’agit d’une septième vague épidémique. Selon lui, 12000 cas sont enregistrés quotidiennement au cours de cette semaine.

Ce fut également l’occasion pour le médecin urgentiste qui succède à Brigitte Bourguignon d’inviter la population à se protéger. Devant la Commission des lois, la nouvelle autorité du département de la Santé a fait remarquer que les admissions dans les services hospitaliers conventionnels et, en soins critiques ont connu une augmentation. Il indique tout de même que, cette augmentation était jusqu'alors «très en deçà du pic de janvier ». Elle n’est pas non plus comparable aux précédentes vagues.

"La vaccination contre les formes graves sauve..."

« Pour autant, nous sommes extrêmement attentifs à l'évolution de la situation dans le contexte que nous connaissons sur l'hôpital », a-t-il ajouté. Pour le ministre de la Santé François Braun, les bons réflexes doivent être retrouvés. Il s’agit du port du masque « dans les lieux bondés, comme ici par exemple, les transports en commun, les transports pour les vacances ». Il n’a pas manqué d’appeler une fois encore à la vaccination. « La vaccination contre les formes graves sauve des vies », a-t-il martelé.