Le ministère argentin de la Santé va étendre la campagne de vaccination contre le Covid-19 aux enfants à partir de l'âge de six mois. C'est ce qu'a annoncé le bureau de presse du ministère.

"Ayant reçu une recommandation d'utilisation de l'Agence nationale pour le contrôle des médicaments, de l'alimentation et de la technologie, agissant en tant que régulateur national, le ministère de la Santé commencera à vacciner les enfants à partir de l'âge de six mois contre le Covid-19", indique le communiqué. Auparavant, l'Argentine vaccinait les enfants dès l'âge de trois ans contre le coronavirus. Moderna, une entreprise américaine, sera utilisé pour vacciner le groupe d'âge le plus jeune.

Carla Vizzotti, ministre de la Santé de la république, a déclaré que l'Argentine était le premier pays d'Amérique latine à commencer à vacciner les enfants dès l'âge de six mois. "La situation est meilleure aujourd'hui qu'au début de la pandémie, grâce aux vaccins, et nous devons donc continuer à nous faire vacciner", a-t-elle souligné.

Depuis le début de la pandémie, près de 9,4 millions de cas de coronavirus ont été détectés dans le pays, et 129.000 personnes sont décédées. Plus de 80% des résidents ont été entièrement vaccinés et plus de 50% ont reçu une dose de rappel, a déclaré le ministère de la Santé. La plupart des restrictions dans le pays ont été levées. (Avec TASS)