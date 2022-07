De nouvelles libérations de militants de partis politiques. Deux responsables du parti de l’opposition au Président Patrice Talon, «Les Démocrates», ont été libérés de prison ce jeudi 07 juillet 2022. Après plusieurs mois passés derrière les barreaux, deux (02) opposants au régime de la rupture ont été libérés par la Cour de répression des infractions économiques et du Terrorisme (CRIET). Les deux militants du parti « Les Démocrates» ont été arrêtés et placés en détention préventive dans le cadre des échauffourées qui se sont déroulées dans la période des élections présidentielles d’avril 2021 dans la capitale politique du Bénin, Porto-Novo.

Selon Frissons Radio, la libération de ces deux responsables du parti « Les Démocrates» a été possible grâce à la Commission d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du Terrorisme qui a conclu leur dossier par un non-lieu. Rappelons que les 08 et 13 juin 2022, le président de la République du Bénin, Patrice Talon a rencontré respectivement les anciens présidents de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi au Palais de la Marina de Cotonou. Il faut signaler que l’opposition n’a cessé de réclamer leur libération depuis plusieurs mois. La libération de ces deux militants du parti «Les Démocrates» pourrait résulter certainement et en grande partie des rencontres que l’actuel Chef d’Etat a eues avec ses prédécesseurs.