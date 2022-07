La police républicaine a démantelé le vendredi 15 juillet, un réseau de présumés cybercriminels à Sèmè-Podji. Interpellés au quartier Sekandji-Houéyogbé, les mis en cause sont au nombre de vingt-sept dont deux femmes. Ils ont été épinglés pour des faits liés à la cybercriminalité. Selon les informations rapportées par la direction départementale de la police républicaine de l'Ouémé, la main a été mise sur ces présumés cybercriminels grâce à une opération menée dans un immeuble à trois niveaux situé au quartier Sekandji-Houéyogbé.

Les éléments de la police républicaine ont procédé à la perquisition des bâtiments qui a permis la saisie de trente ordinateurs portables, trente-deux téléphones portables dont vingt-neuf Android contenant des informations compromettantes, sept routeurs wifi, des passeports, un lot d’accessoires d’ordinateurs, plusieurs cartes bancaires et plaquettes de SIM. Les mis en cause ont été placés en garde à vue à l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) en attendant leur présentation au Procureur spécial de la Cour des infractions économiques et du terrorisme (Criet).