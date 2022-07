Le monde du cinéma une nouvelle fois endeuillée. Cette fois-ci c'est le célèbre acteur britannique David Warner qui a joué dans Titanic mais aussi dans Star Trek s'est éteint dans la journée d'hier dimanche 24 Juillet 2022 selon les publications de plusieurs médias internationaux. L'acteur qui était atteint de cancer est décédé selon plusieurs sources alors qu'il était âgé de quatre-vingt ans.

La nouvelle fait le tour de la toile depuis plusieurs heures. Le célèbre acteur du film Titanic David Warner n'a pas remporté sa bataille contre un cancer qui l'avait touché depuis quelques temps maintenant. Selon les publications de plusieurs médias internationaux dont The Independant, David Warner est mort des suites d'une maladie lié à un cancer. Ses proches ont annoncé la triste nouvelle "avec un cœur extrêmement lourd", précise le même média.

« Au cours des 18 derniers mois, il a abordé son diagnostic avec une grâce et une dignité caractéristiques. Il nous manquera énormément, ainsi qu'à sa famille et à ses amis, et nous nous souviendrons de lui comme d'un homme, d'un partenaire et d'un père au bon cœur, généreux et compatissant, dont l'héritage de travail extraordinaire a touché la vie de tant de personnes au fil des ans. Nous avons le cœur brisé », aurait affirmé sa famille dans un communiqué diffusé par la BBC.