En raison des polémiques qu'engendre son décès depuis plus d'un mois, son corps ne sera pas inhumé sans des examens approfondis pour connaitre la cause réelle de sa mort. Il s'agit d’Idrissa Goudiaby, conducteur de taxi qui est passé de vie à trépas lors de la marche interdite de Yewwi Askan et Wi, le 17 juin dernier à Ziguinchor au Sénégal.

Contrairement à la première autopsie réalisée par le procureur de la localité du drame, la deuxième autopsie effectuée du corps de cet homme par des médecins engagés par sa famille a révélé qu'Idrissa Goudiaby aurait rendu l'âme des suites d'une balle qu'il aurait reçue. «Les lésions présentées par monsieur Idrissa Goudiaby sont compatibles avec une mort violente par arme à feu avec orifice d’entrée endo-buccal commissural droite et orifice de sortie massétéro-parotidien droit responsable d’un choc hémorragique et du décès».

En effet, relativement à cette affaire, le Procureur Pape Ismaila Diallo a entendu cinq témoins oculaires. Quatre parmi ces derniers ont affirmé qu'Idrissa Goudiaby a reçu une balle au cou. Cependant, ils ont manqué d'identifier le tireur. Alors, le ministère Public prend en compte toutes les thèses. Une information judiciaire sera ouverte. De même, un juge d’instruction sera saisi, informent nos sources. Le personnel soignant en place le jour du décès d'Idrissa Goudiaby ne sera pas épargné d'une audition par le juge. Toujours dans le but de faire lumière sur ce dossier, un appel à témoin a également été lancé par le chef du parquet de Ziguinchor.

En raison de cette absence de conformité des résultats, le Procureur de Ziguinchor, face à la presse ce vendredi 22 juillet, a informé ‹‹ qu’il allait faire une troisième contre-expertise pour la manifestation de la vérité››, d'après les informations rapportées par Pressafrik. Ziguinchor est une ville de 205 294 habitants en 2013 du sud du Sénégal, chef-lieu du département de Ziguinchor de la région de Ziguinchor et de la région historique de la Casamance.