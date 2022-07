La démission de l’ex-président de la Cour constitutionnelle et actuellement président du Parti «Union Progressiste», Joseph Djogbénou continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive au sein de la société béninoise. La dernière réaction est celle du Père Eric Aguénounon qui s’est prononcé dans le journal « La Croix du Bénin », numéro 1668 du 22 juillet 2022. Le mardi 12 juillet 2022, le président Joseph Djogbénou a démissionné de la Présidence de la Cour constitutionnelle pour être promu quelques jours plus tard comme nouveau président du Parti «Union Progressiste» (UP).

Le Père Eric Aguénounon, Philosophe politique, analyste politique et écrivain –essayiste, interviewé par le journal « La Croix du Bénin » a déclaré que l’ancien président de la Haute juridiction constitutionnelle du Bénin est un élément incontournable dans le système de « La Rupture». En retraçant le parcours du brillant avocat, pour le Philosophe politique «sa docilité au Président de la République » Patrice Talon lui a permis de faire une ascension fulgurante dans la sphère politique au Bénin. Cela a donc favorisé sa désignation à la Cour constitutionnelle puis président du Parti «Union Progressiste». Concernant sa démission, l’analyste politique «n’est personnellement pas surpris ». Selon lui, ce dernier est jeune et a encore de la fougue et «c’est maintenant qu’il commence sa carrière politique, avec son accession à la présidence de l’Union progressiste».

L’écrivain –essayiste a fait remarquer que «quand vous avez un acteur politique comme Joseph Djogbénou», il faut l’utiliser. Grand débatteur et son verbe sont des qualités qui plaident en sa faveur mais le Père Eric Aguénounon a laissé entendre que « son passage à la Cour constitutionnelle l’a peut-être également desservi» car pour bon nombre de Béninois, c’est lui qui a déclaré «conformes à la Constitution, des lois qui n’ont pas toujours contribué à la paix». Il est accusé d’avoir instauré le certificat de conformité, comme conditions sine qua non que tout parti politique doit avoir avant de participer aux élections législatives de 2019. Ce certificat de conformité a privé certaines formations politiques notamment celles de l’opposition d’être dans la course des élections législatives de 2019. Son challenge actuellement à la tête de l’Union Progressiste est de travailler et d’enlever de la tête des Béninois cette image qui colle à sa peau s’il aspire devenir un jour le Président du Bénin. Le Philosophe politique a quand même invité Joseph Djogbénou à la prudence parce qu’ «il n’est pas le seul acteur politique» dans l’entourage du Chef de l’Etat qui nourrit des ambitions. Pour lui, le Président Patrice Talon «est un homme imprévisible et étonnant». A l’endroit du peuple béninois, il a laissé entendre qu’ «il n’est pas question pour un peuple de se laisser conduire comme si nous étions des moutons».