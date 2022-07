Deux Américains, un Canadien et un Suédois, qui ont pris part aux combats dans le Donbass du côté de Kiev, ont été tués cette semaine. C'est ce qui ressort d'un article publié samedi par le journal américain Politico. L'article cite les propos de Rousslan Mirochnitchenko, un "commandant des combattants étrangers". Il a expliqué qu'il s'agissait des citoyens américains Luke Lucyszyn et Bryan Young, du Canadien Emile-Antoine Roy-Sirois et du Suédois Edvard Selander Patrignani. Selon les documents, les mercenaires faisaient partie des "forces d'opérations spéciales" de la défense territoriale ukrainienne et leur unité était "basée près de Seversk".

Les mercenaires ont été tués lors d'un bombardement le 18 juillet près du village de Grigorievka après avoir reçu l'ordre de "prendre des positions de combat". La publication décrit Lucyszyn comme "un Américain d'origine ukrainienne". Il a travaillé aux États-Unis en tant qu'officier de police. Mirochnitchenko a noté que Young avait servi dans l'armée américaine dans le passé, tandis que Roy-Sirois était précédemment associé à la Légion étrangère française. (Tass)