Environ 49% des électeurs inscrits du Parti républicain ont une opinion "très négative" de l'ancien président américain Donald Trump et ne voteraient pas pour lui lors des primaires du parti. C'est ce qu’a révélé un sondage mené par le New York Times et le Siena College. Un an et demi après avoir perdu la présidentielle, Trump ne bénéficie pas d'un large soutien parmi les électeurs de son propre parti. En particulier, le 45e président des États-Unis a perdu la confiance des jeunes diplômés. 64% des électeurs de moins de 35 ans, ainsi que 65% des Républicains titulaires d'un diplôme universitaire, ont déclaré qu'ils voteraient contre Trump lors des primaires présidentielles de 2024.

Les experts soulignent que si Donald Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis atteignaient le dernier tour des primaires, le soutien des téléspectateurs de Fox News pourrait être décisif, car c'est la source d'information la plus populaire pour 29% des Républicains. L'étude note également que, parmi l’échantillon analysé, l'ancien président aurait un ascendant sur le gouverneur de Floride: 62% contre 26%.

Le sondage a montré aussi que certains Républicains sont prêts à voter pour le démocrate Joe Biden à la présidentielle si Trump était le candidat de leur parti. Le président américain sortant serait soutenu par 16% d’électeurs républicains, tandis que chez les Démocrates, seuls 8% seraient prêts à refuser de soutenir Biden. 849 électeurs républicains ont été interrogés lors de ce sondage téléphonique, qui s'est déroulé du 5 au 7 juillet à travers le pays. La marge d'erreur des résultats est de 4%. (Tass)