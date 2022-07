C’est une triste nouvelle qui s’est abattue sur la famille de l’ancien président américain Donald Trump. En effet, Ivana, sa première épouse et mère de ses trois premiers enfants, est décédée à l’âge de 73 ans. C’est l’ancien locataire de la Maison Blanche qui a rendu publique l’information, ce jeudi 14 juillet 2022, sur son application Truth Social. « Je suis très triste d'annoncer à tous ceux qui l'aimaient, et ils étaient nombreux, qu'Ivana Trump est morte chez elle à New York » a-t-il laissé voir, tout en soulignant que : « Sa fierté et sa joie venaient de ses trois enfants, Donald Jr, Ivanka et Éric ».

Elle s’en était prise à Melania Trump

Dans son message, le milliardaire républicain n'a pas manqué de saluer la vie « formidable » de son ex-épouse. Notons que le décès d’Ivana Trump intervient plusieurs années après qu’elle se soit prise à l’actuelle femme de l’ancien président américain, Melania. Au cours d’une interview sur le plateau de l’émission Loose Women, la femme, n’avait pas hésité à dire ce qu’elle pense de cette dernière. Lorsque le journaliste l’avait interrogé sur l’état de ses relations avec Melania Trump, la réponse d’Ivana Trump avait été claire.

« Je parle directement à M. le Président. Je ne m'implique pas avec ses ex-épouses ou sa vie privée » avait-elle déclaré. Cependant, Melania Trump est toujours l’actuelle femme de Donald Trump et ex-Première dame des Etats-Unis. Ces mots d’Ivana Trump avaient fait la une des journaux aux Etats-Unis d’autant plus qu'elle avait bien pesé les mots qu'elle avait prononcés. En effet, toujours au cours de l’émission, quand son interlocuteur lui a fait cette remarque, elle avait dit ne pas vouloir revenir sur ses propos.