Ce lundi 18 juillet 2022, un homme de nationalité nigériane a rendu l'âme dans une prison indienne. Son décès fait suite à un accident vasculaire cérébral. Quant à son incarcération, la police a mis la main sur cet homme de 38 ans le 14 juillet 2022, au poste de contrôle de Bajaura sur la route nationale Chandigarh-Manali. Il a été arrêté pour possession de drogue. Ce dernier a été placé en garde à vue jusqu'au 29 juillet après avoir été présenté au tribunal.

Identifié comme Izuchukwu David, ce ressortissant nigérian était en cours de procès. Le disparu était incarcéré dans la sous-prison de Kullu, une ville de l'État indien de l'Himachal Pradesh. Il s'est éteint après un accident vasculaire cérébral aigu. La police a annoncé qu'il est décédé dans le district de Mandi, alors qu'il était transporté dans un hôpital de Shimla pour un suivi médical.

Selon les déclarations des responsables de la police, cet homme était inconscient lundi matin. Ainsi, il avait été transporté d'urgence à l'hôpital régional de Kullu. Le scanner effectué sur son cerveau a montré un infarctus aigu impliquant l'artère cérébrale moyenne gauche (MCA) et l'artère cérébrale antérieure (ACA). Le surintendant de la police de Kullu, SP Gurdev Sharma, a déclaré que l'accusé avait été renvoyé à l'IGMC, Shimla, après un traitement primaire.

‹‹Son état s'est détérioré à Mandi et l'équipe de police l'a emmené à la faculté de médecine et à l'hôpital de Ner Chowk, où le médecin l'a déclaré mort. Nous suivons tous les protocoles requis et avons informé l'ambassade du Nigéria. Le corps a été ramené à Kullu et a été conservé à la morgue. La procédure d'enquête sera menée par un magistrat ››, a-t-il précisé.

L'enquête policière a révélé qu'Izuchukwu avait été arrêté par la police Kullu de Delhi dans une affaire similaire de fourniture d'héroïne il y a quelques années.