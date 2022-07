« Escroquerie foncière » portant sur 50 millions de Fcfa. C’est du moins le motif pour lequel a été arrêté le président du Mouvement « Taxawu Sama Gokh et DG de « Keur Mandione immobilier », Mandione Ndiaye. Il est reproché à ce dernier d’avoir vendu une trentaine de terrains fictifs dans les régions de Niacourap, Niakhirate, Lac Rose et Almadies 2.

Son déboire a commencé suite à une plainte déposée par El Hadj Mor Diop le 18 juillet dernier. Le Sénégalais qui est établi aux États-Unis selon les précisions apportées par Libération, serait entré en contact avec le mis en cause en 2018. Il aurait voulu investir dans le domaine de l’immobilier. Mandione Ndiaye se serait présenté à El Hadj Mor Diop comme étant propriétaire de plusieurs parcelles.

Il doit 34 parcelles au plaignant

Le premier versement reçu par le mis en cause serait de 13 millions pour l’acquisition de 10 parcelles à Niakourab, à raison de 1,3 million Fcfa la parcelle. Mandione Ndiaye a vendu les parcelles à un prix plus élevé à d’autres personnes. Cela ne l’a pas empêché de remettre encore au présumé propriétaire terrien plusieurs millions de francs dans le but d’acquérir d’autres biens fonciers. Devant la Justice, le mis en cause n’a pas nié les faits et reconnaît devoir au total 34 parcelles à El Hadj Mor Diop dans plusieurs localités du pays.