L’opération de charme des pays occidentaux en Afrique se poursuit. Après la tournée effectuée par le chef de la diplomatie russe sur le continent noir, c’est le tour du Secrétaire d’État américain d’annoncer cette même initiative. Dans ce contexte de guerre en Ukraine, un communiqué de la diplomatie américaine indique qu’Anthony Blinken sera en Afrique du 7 au 9 août. Il effectuera ce déplacement en Afrique du Sud,en République démocratique du Congo et au Rwanda.

Linda Thomas Greenfield l’ambassadrice de Joe Biden aux Nations unies sera la semaine d’après au Ghana et en Ouganda. La responsable de l’agence américaine de l’aide au développement sera également au Kenya et en Somalie. Selon le communique de la diplomatie américaine, l’objectif de montrer «aux pays africains qu’ils ont un rôle géostratégique essentiel et sont des alliés cruciaux sur les questions les plus brûlantes de notre époque ».

Moscou n'est pas responsable de la flambée selon Lavrov

Ces déplacements d’officiels américains en Afrique interviennent suite à la tournée du ministre russe des Affaires étrangères sur le continent. Entre autres propos tenus par Sergueï Lavrov lors de son passage en Afrique, on retient que Moscou n’est pas responsable de l’actuelle flambée des prix alimentaires et de l’énergie, durement ressentie sur le continent. « C’est à nous de décider si nous voulons un monde où un Occident […] totalement inféodé aux Etats-Unis […] estime qu’il a le droit de décider quand et comment promouvoir ses propres intérêts sans respecter le droit international », a déclaré Sergueï Lavrov mercredi 27 juillet à Addis-Abeba.