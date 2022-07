Le rappeur français PLK est visé par la justice dans une affaire qui l’oppose à un policier. En effet, l’artiste ayant pour vrai nom Mathieu Pruski est accusé d’avoir frappé un agent de la police lors d’une rixe. L’incident a eu lieu dans la matinée d’hier lundi 18 juillet 2022, sur le parking de la discothèque La Dune, située à la Grande Motte, dans le département de l’Hérault. Une bagarre aurait donc éclaté à cet endroit, avec au moins trente personnes qui étaient « échauffées et alcoolisées », d’après le média France Bleu. Quelque temps après, des policiers municipaux sont intervenus pour mettre de l’ordre. Mais, le rappeur s’en est pris à l’un d’eux.

Il est « poursuivi pour violences volontaires »

Ce dernier, un policier âgé de 40 ans, aurait donc été frappé au visage par PLK, qui était ivre. L’agent est, sur le coup, tombé. Suite à l’incident, il a reçu un arrêt de travail de deux jours. Selon les précisions données à un média français par le procureur de la République de Montpellier, Fabrice Bélargent, le rappeur est « poursuivi pour violences volontaires n'ayant pas entraîné une ITT supérieure à huit jours sur personne dépositaire de l'autorité publique en récidive légale ». Par ailleurs, le rappeur âgé de 25 ans sera jugé le 27 octobre 2022 pour « violences volontaires » sur personnes dépositaire de l’ordre publique.

Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’un rappeur est accusé d’avoir frappé un policier. L’année dernière, Polo G, un rappeur américain âgé de 23 ans avait été arrêté après la sortie de son album Hall Of Fame. Son interpellation avait eu lieu suite à une altercation avec un policier à Miami. Selon plusieurs médias américains, une voiture qui transportait le rappeur et son frère, âgé de 16 ans, avait été arrêté pour une infraction routière. Les choses sont par la suite mal passées puisque l’artiste et un policier se sont battus après que ce dernier eut essayé de lui passer les menottes.