Le nouveau gouvernement français a été annoncé suite au refus des forces politiques d’opposition d’y travailler avec le parti au pouvoir. C’est ce qu’a déclaré ce lundi le président du pays Emmanuel Macron lors du premier Conseil des ministres. Il a dit que la première ministre française Élisabeth Borne lui avait parlé des résultats des consultations tenues la semaine dernière. Selon lui, on a pris en compte la réticence des partis d’opposition à travailler au gouvernement de coalition.

Emmanuel Macron a souligné que la situation politique dans le pays exigeait que le gouvernement prenne une position d’ambitions et d’initiative. "Notre pays a besoin de réformes et de transformations, il a besoin aussi d’esprit de responsabilité" pour faire "des compromis exigeants", a-t-il noté. Le président français a ajouté que pour "bâtir une France indépendante", on devrait procéder à des réformes profondes, notamment en matière d’écologie et de démographie. (Tass)