Mauvaise nouvelle pour la Lettonie. Le géant russe Gazprom a arrêté ce samedi ses livraisons de gaz à la Lettonie. C'est l'information rapportée par l'agence de presse russe TASS. Selon cette agence, la suspension de la livraison du gaz russe intervient après la violation des conditions de prélèvement.

"La société Gazprom a cessé aujourd’hui de fournir du gaz à la Lettonie dans le cadre de la demande de juillet à la suite de la violation des conditions de prélèvement", indique ce samedi le groupe dans un communiqué selon le rapport de l'agence de presse russe TASS ce samedi 30 Juillet 2022. Il y a quelques jours, le Kremlin rejettait les propos de Scholz sur la non fiabilité des livraisons et déclarait que ses propos n'était pas en accord avec la réalité.

En effet, le lundi 25 Juillet dernier, la présidence russe a décidé de réagir aux propos du dirigeant allemand allant dans le sens opposé des déclarations du responsable européen. "Ces déclarations contredisent complètement la réalité et l'histoire des livraisons. Même aux moments les plus durs, la Russie continuait de remplir ses obligations. La réduction actuelle des livraisons est due aux restrictions illégales introduites par les Européens et, notamment, les Allemands eux-mêmes", a affirmé le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov devant les journalistes ce lundi 25 Juillet rapporte l'agence de presse russe TASS.