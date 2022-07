Alors que le président chinois Xi Jinping s'est rendu à Hong Kong dans le cadre du 25e anniversaire de la rétrocession de l'île à la Chine, Taïwan a relevé que la liberté et la démocratie a disparu sur ce territoire. C'est le premier ministre Taïwanais qui a fait cette affirmation ce vendredi 01 Juillet 2022 devant un parterre de journalistes à Taïpei. Une déclaration qui va sans aucun doute irrité les autorités chinoises au plus haut niveau.

Taïpei apprécie l'état de la démocratie à Hong Kong. En effet, ce vendredi au cours d'une conférence de presse, le premier ministre Taïwanais Su Tseng-chang a donné son appréciation sur la situation à Hong Kong alors que l'île célèbre le 25 è anniversaire de sa rétrocession à la Chine. Pour cet événement important, le président chinois Xi Jinping a marqué sa présence. Le premier ministre Taïwanais a relevé la souffrance des habitants de Hong Kong. «Il suffit de voir la souffrance des Hongkongais pour savoir si HongKong se porte mieux ou moins bien», a lancé Su Tseng-chang, premier ministre face à la presse à Taïpei.

Puis il ajoute, «cela ne fait que 25 ans, et, dans le passé, la promesse était de 50 ans sans changement». L'officiel taïwanais faisait référence à la promesse de l'empire du milieu sur les libertés de Hong Kong. L'officiel a par ailleurs regretté que "même la liberté et la démocratie ont disparu". L'engagement que «“la danse continuera et les chevaux continueront à courir” a disparu, et même la liberté et la démocratie ont disparu», a-t-il déploré, reprenant une citation de l'ancien dirigeant chinois Deng Xiaoping qui avait promis aux Hongkongais que la vie ne changerait pas après la rétrocession.