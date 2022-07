En campagne militaire en Ukraine, la Russie, n’avait pas apprécié les sanctions prises contre elle par l’Occident. Elle avait donc suspendu le vol de son vaisseau Soyouz qui devait achever le déploiement de la constellation de OneWeb, une société britannique intervenant dans l’internet spatial. Il faut dire qu’avec Space X, les lanceurs et vaisseaux russes Soyouz n’ont plus le monopole. De toutes les façons, Moscou ne compte pas s’éterniser au niveau de la Station spatiale internationale. Il compte se retirer après 2024, et créer sa propre station orbitale.

« Nous allons sans doute remplir toutes nos obligations à l’égard de nos partenaires »

C’est du moins ce qu’a déclaré ce mardi 26 juillet Iouri Borissov, le nouveau chef de l’Agence spatiale Russe. « Nous allons sans doute remplir toutes nos obligations à l’égard de nos partenaires » a-t-il assuré. Après son départ de l’ISS, la Russie va donc se mettre à son propre compte. « Je pense que d’ici là, nous commencerons à créer la station orbitale russe » a déclaré Borissov qui s’est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine. Le remplaçant de Dmitri Rogozine à la tête de Roscosmos, a donné quelques indices sur comment il conçoit l'avenir du programme spatial russe.

" Le domaine spatial est dans une situation difficile "

« L’avenir des vols habités russes doit se baser avant tout sur un programme scientifique systémique et équilibré pour que chaque vol nous enrichisse en connaissances dans le domaine spatial » a-t-il laissé entendre. L’ancien vice-Premier ministre en charge du complexe militaro-industriel russe a exprimé sa reconnaissance pour l’honneur qui lui a été fait. « C’est un grand honneur pour moi, mais aussi des obligations supplémentaires. Le domaine spatial est dans une situation difficile et je pense que ma tâche principale (…) est de ne pas faire tomber la barre mais de la placer plus haut en fournissant avant tout les services spatiaux nécessaires pour l’économie russe » a-t-il déclaré.