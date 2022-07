L’ancien président angolais José Eduardo dos Santos a tiré sa révérence après plusieurs jours d’hospitalisation dans la clinique de Barcelone. L’information a en effet été rendue publique par le gouvernement sur sa page Facebook. Le message autorités angolaises assez court se résume en ces mots ce vendredi 8 juillet : « le gouvernement angolais rapporte avec un sentiment de grande douleur et de consternation le décès » de M. dos Santos.

Il y a quelques semaines, un quotidien portugais avait alerté sur son état de santé. Selon la publication du média portugais Expresso, le disparu se trouvait « entre la vie et la mort », hospitalisé en soins intensifs au sein du centre médical Teknon à Barcelone, en Espagne. L’ancien homme fort d’Angola est décédé 76 ans. Il a quitté le pouvoir en 2018 après l’avoir exercé pendant 37 ans. Au cours de ces dernières années, les relations entre son successeur et lui ont été assez tendues.

Ses enfants poursuivis pour corruption

La raison est la lutte contre la corruption entamée par João Lourenço et qui vise notamment des membres de l’ex-famille présidentielle et des anciens proches du clan dos Santos. Plusieurs enfants de l’ancien président et certains de ses proches sont en détention dans le cadre de cette vaste campagne de lutte contre la corruption. On peut entre autres citer la fille de l’ancien président Isabel dos Santos qui est accusée de corruption, José Filomeno également poursuivi pour corruption et bien d’autres.