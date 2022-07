L’actuel patron de la Maison-Blanche a finalement eu la rencontre tant attendue avec le prince Héritier saoudien Mohammed ben Salmane. Dans un contexte de tension sur le plan mondial lié à la guerre en Ukraine et d’accusations relatives au meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, Joe Biden s’est rendu en Arabie Saoudite. Au cours du point de presse qui a sanctionné le tête à tête entre les deux hommes, le président américain a fait savoir qu’il a évoqué ce sujet qui était le point de discorde entre lui et le dirigeant saoudien.

"J'ai été très clair"

Selon les propos de Joe Biden rapportés par Fox News, le sujet Jamal Khashoggi a été abordé dès l’entame de la conversation. « J’ai été très clair sur ce que j’en pensais à l’époque, et sur ce que j’en pense aujourd’hui », a déclaré le président démocrate. « J’ai exprimé ma position on ne peut plus clairement, et lui ai dit frontalement que pour un président américain, rester silencieux sur le sujet des droits humains est incompatible avec qui nous sommes et qui je suis », a-t-il poursuivi.

MBS nie les accusations

Il rapporte également que, le prince Héritier saoudien Mohammed ben Salmane a martelé qu’il n’était «pas responsable personnellement»du meurtre de Khashoggi . Cette posture adoptée par le président américain n’a pas manqué de susciter des critiques dans la presse et dans l’opinion publique. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, la fiancée de Jamal Khashoggi, Hatice Cengiz a fait une publication dans laquelle elle s’interroge à la place du défunt.

Biden critiqué

« Est-ce ainsi que vous réclamez des comptes sur mon meurtre, comme vous l’aviez promis ? Vous avez le sang de la prochaine victime de MBS sur les mains », a-t-elle laissé lire. Toujours sur le réseau social de l’oiseau bleu, le patron du Washington Post a tiré à boulets rouges sur le président américain. Il a notamment traité de « honteux » le check entre Biden et MBS. Pour le responsable de ce journal avec lequel le défunt collaborait, le geste donne l’impression « d’intimité et d’apaisement, offrant à MBS la rédemption non méritée qu’il attendait désespérément».