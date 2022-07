Depuis plusieurs mois, le Bitcoin a vu son cours chuter, passant de 69 000 $ en novembre dernier à moins de 20 000 $ en juin. Aujourd’hui, il semblerait que la formule des MM 200 ait été respectée puisque le BTC remonte au-dessus des 20 000 $. Mais est-ce que ces fluctuations de prix peuvent encore engager les investisseurs à se procurer des Bitcoins, ou d’autres crypto-monnaies ? Et si oui, comment faire pour être sûr d’opter pour les meilleures crypto-monnaies ?

L’évolution du Bitcoin en quelques mois

Le BTC (Bitcoin) a été créé en 2008 par Satoshi Nakamoto pour lutter contre les crises économiques en mettant en place un système monétaire non contrôlé par les banques centrales traditionnelles. Si en 2009, lors de l’achat du premier bloc de BTC, celui-ci valait 0,001 $, l’intérêt qu’il a commencé à susciter a permis d’arriver à un sommet en novembre 2021, atteignant 69 000 $ l’unité. Cette envolée s’explique par l’extrême volatilité de cette monnaie numérique qui a bénéficié aussi de la publicité offerte par l’achat d’1,5 milliard de dollars de BTC par Elon Musk dans le cadre des ventes de Tesla (désormais, il est possible d’acheter les voitures de ce groupe en BTC). Cependant, après la crise Covid, la croissance économique de certains pays a été impactée, notamment les Etats-Unis qui ont subi une inflation à 8 %, la Fed (banque centrale américaine) a décidé de durcir ses taux d’intérêt et cela s’est répercuté sur les marchés financiers dont celui des BTC qui a chuté de 24 %, pour arriver fin juin à une baisse de 57 % depuis novembre. Cette chute de la crypto-monnaie de référence semble s’arrêter aujourd’hui avec une remontée, le BTC passant de 19 000 $ à 20 500 $ début juillet. Selon les économistes, la remontée du cours s’annonce puisque le MM 200 jours (moyenne mobile) déterminant le temps d’une tendance haussière ou baissière est atteinte. Nous entrons certainement dans une période haussière, mais à prendre avec prudence.

Les crypto-monnaies, un investissement sûr ?

La volatilité des monnaies numérique n’est plus à prouver, et comme tout investissement hors valeur refuge (comme l’or), investir dans les crypto-actifs peut comporter des risques, mais aussi rapporter gros. Les investisseurs ont continué, malgré la chute du BTC, d’acheter cette monnaie numérique en pariant, à juste titre, sur sa remontée. Le Salvador, par exemple, qui avait investi 15 millions de dollars il y a quelques mois dans le BTC, avait perdu, après sa dévaluation 60 millions de dollars, l’état sud-américain a tout de même choisi de continuer à faire confiance à la cybermonnaie en achetant à nouveau 80 BTC il y a deux mois pour 19 000 $, le président salvadorien, Nayib Bukele a remercié le marché d’être à la baisse et de leur faire profiter d’unte telle opportunité. Bien lui en a pris, puisque, comme escompté, le BTC remonte et ne devrait pas s’arrêter. Les crypto-monnaies surprennent et vont continuer sur cette lancée.

Comment investir dans les monnaies numériques ?

En tant que nouvel investisseur dans les crypto-monnaies, il est nécessaire de passer par une plateforme de trading pour acheter les meilleures cryptos ou du moins celles qui peuvent, à moyen et long terme, devenir des investissements très lucratifs. Les meilleures sites en ligne comme la plateforme AvaTrade donnent la possibilité à leurs utilisateurs de vérifier en temps réel la valeur des crypto-actifs, elles mettent à dispsition des traders des informations macro-économiques afin de permettre aux traders d’établir des stratégies gagnantes et donnent la possibilité, avec le copy trading, de suivre les opérations de traders expérimentés.

Les risques de perdre de l’argent dans un mauvais investissement sont ainsi limités pour les traders débutants. Investir dans le BTC reste une opération risquée, mais il ne faut surtout pas s’inquiéter des tendances baissières (bear market) qui finissent toujours par laisser place à un bull run (tendance haussière). Aujourd’hui, la santé des monnaies numériques est telle que seules les plus solides, malgré la chute des prix, restent en place et vont perdurer dans l’avenir.