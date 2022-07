Depuis que la Russie a lancé son offensive en Ukraine, les pays occidentaux ont pris des mesures contre le pays dirigé par Vladimir Poutine. Depuis plusieurs mois donc, la Russie subit les multiples sanctions infligées parfois à des responsables de premier plan du pays. Les autorités russes qualifient très souvent les Etats qui ont pris des sanctions contre Moscou de pays inamicaux. Ce vendredi, la Russie a élargit sa liste des pays inamicaux. 5 pays européens ont rejoins la liste.

5 pays européens sur la liste des pays inamicaux de la Russie. Il s'agit de la Grèce, le Danemark, la Slovaquie, la Slovénie et la Croatie. Ce vendredi, le service de presse du gouvernement russe a affirmé que ces pays sont inscrits dans la liste des États inamicaux de la Russie. "Le gouvernement a mis à jour la liste des États étrangers qui commettaient des actions inamicales contre les missions diplomatiques et consulaires russes à l'étranger. La liste comprend désormais la Grèce, le Danemark, la Slovaquie, la Slovénie et la Croatie", indique le communiqué selon l'agence de presse russe TASS.

"La liste approuvée par le gouvernement, en plus des noms de pays, indique le nombre de personnes situées sur le territoire de la Russie, avec lesquelles les missions diplomatiques des pays inamicaux et leurs bureaux consulaires peuvent conclure des contrats de travail. Ainsi, le nouvel ordre impose une limite de personnel à la Grèce de 34 personnes, de 20 pour le Danemark et de 16 pour la Slovaquie. La Slovénie et la Croatie ne pourront pas embaucher d'employés dans leurs missions diplomatiques et leurs bureaux consulaires", a rapporté le gouvernement.