La Russie a l’intention de faire disparaître l’Ukraine de la carte du monde. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une déclaration faite par l’ambassadeur américain aux Nations Unies. Pour Linda Thomas-Greenfield, beaucoup d’indices montrent que la Russie met tout en œuvre pour 'annexer toutes les régions ukrainiennes orientales de Donetsk et Louhansk et les régions méridionales de Kherson et Zaporizhzhia.

Les autorités russes auraient comme objectif d’installer des mandataires dans les zones contrôlées par la Russie, dans le but d'organiser des référendums ou des décrets fictifs pour rejoindre la Russie a précisé l'ambassadeur américain aux Nations Unies. Ces accusations interviennent dans un contexte où le diplomate russe en poste à l’ONU a fait certaines déclarations dans ce sens.

"Se débarrasser du régime"

« Nous aiderons certainement le peuple ukrainien à se débarrasser du régime, qui est absolument anti-peuple et anti-historique » a déclaré ce vendredi l’ambassadeur adjoint de Russie à l'ONU, Dmitry Polyansky au Conseil de sécurité. Il estime que « la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine seront menées à bien ». « A ce stade, il ne doit plus y avoir de menace pour le Donbass, ni pour la Russie, ni pour les territoires ukrainiens libérés où, pour la première fois depuis plusieurs années, les gens peuvent enfin sentir qu'ils peuvent vivre comme ils le souhaitent », a-t-il poursuivi.