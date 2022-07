La guerre en Ukraine continue d'être au cœur de l'actualité internationale. Lancée il y a quelques mois, les combats se poursuivent chaque jour qui passe depuis le mois de Février dernier. Pour pousser les autorités russes à stopper l'offensive, les occidentaux ont imposé de multiples sanctions contre le pays et ses dirigeants de premier plan. Cela n'a pas vraiment freiné les bruits de bottes. Ce samedi, le premier ministre hongrois Viktor Orban a estimé que les sanctions européennes ont échoué et a appelé à une nouvelle stratégie européenne rapporte l'agence Reuters. Pour lui, l'Ukraine ne peut pas gagner dans les conditions actuelles et l'armée russe «a une domination asymétrique».

Le premier ministre Viktor Orban se prononce une nouvelle fois sur la crise ukrainienne. Ce samedi, le dirigeant hongrois a remis en cause la stratégie actuelle de l'Union Européenne et appelé à une nouvelle stratégie car selon lui, les gouvernements s'effondrent "comme des dominos". A en croire le dirigeant européen, l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre dans les conditions actuelles car "l'armée russe a une domination asymétrique". Il a comparé la situation actuelle à celle d'une voiture qui a ces quatre pneus crevés.

"Nous sommes assis dans une voiture qui a une crevaison dans les quatre pneus : il est absolument clair que la guerre ne peut pas être gagnée de cette façon", a déclaré Orban pendant un discours prononcé en Roumanie. Il a insisté sur le fait que l'UE a besoin de repenser sa stratégie. "Une nouvelle stratégie est nécessaire, qui devrait se concentrer sur les pourparlers de paix et la rédaction d'une bonne proposition de paix... au lieu de gagner la guerre", a déclaré le premier ministre hongrois Viktor Orban.