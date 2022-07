Au Nigéria, la lutte contre le terrorisme se poursuit inlassablement. Les autorités militaires ont annoncé la reddition de milliers de combattants de Boko Haram ces deux dernières semaines. Le directeur des opérations des médias de la défense, le général de division Bernard Onyeuko a informé les journalistes des succès des récentes opérations militaires menées entre le 30 juin et le 14 juillet 2022. Ces manoeuvres rentrent dans le cadre de l'opération des troupes de HADIN KAI.

Selon le général Onyeuko, 3 858 terroristes de Boko Haram et leurs familles, dont 505 hommes, 1 042 femmes et 2 311 enfants, se sont rendus entre le 1er et le 14 juillet 2022. "Les troupes de HADIN KAI ont continué à mener la bataille contre les terroristes de Boko Haram et leurs homologues de l'État islamique d'Afrique de l'Ouest avec des opérations plus coordonnées. Le 13 juillet 2022, six commandants terroristes de haut niveau se sont rendus... Il est pertinent de noter que le nombre de hauts commandants qui se sont rendus à ce moment est sans précédent parmi eux un WALI (gouverneur) et KAID (un commandant 3 étoiles)... En outre, sur le théâtre, les troupes ont neutralisé plusieurs terroristes... Plusieurs fournisseurs/collaborateurs logistiques de terroristes ont été arrêtés avec divers articles dans diverses villes logistiques du théâtre. Parmi eux se trouvaient deux femmes à savoir; Hauwa Gambo et Khadija Dirsa" a informé le haut gradé.