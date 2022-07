Le monde entier a célébré le 16 juillet 2022, la journée mondiale des serpents. Une occasion pour les amoureux de la nature de sensibiliser encore plus la masse, relativement à tout ce qui reste incompris quant à cet animal victime des croyances et des préjugés négatifs. A travers une interview, Baptiste Crochet, chargé du volet sensibilisation et éducation environnementale à l’organisation pour le développement durable et la biodiversité (ODDB) nous livre les informations nécessaires sur ces reptiles.

Pourquoi dédier une journée aux serpents ?

Il est important de parler des serpents et de leur dédier une journée particulière. C'est surtout l’occasion de parler de ces animaux très méconnus, parfois vus comme étranges et souvent perçus comme dangereux. La principale menace pour ces animaux outre la destruction de leur habitat, c’est leur exécution systématique quand ils sont dans notre environnement proche.

Quelles sont les catégories de serpent et leur espérance de vie?

Les serpents sont classés en famille. Les serpents les plus dangereux du monde sont classés dans des familles particulières. On pense par exemple aux élapidés (groupe qui compte le plus de serpents venimeux au monde) ou les vipéridés (aussi très connu). La durée de vie d'un serpent de compagnie varie selon la race, mais l'espérance de vie moyenne est de 15 à 20 ans. Dans la nature, ça dépend surtout de l’espèce et de son environnement. Tous les serpents ne sont pas venimeux. C’est même bien moins de la moitié des serpents du globe qui le sont. Les pays africains qui en comptent le plus sont le Zimbabwe et l’Afrique du Sud. Dans tous les cas dans les forêts qu’on a étudié, on a identifié 29 espèces de serpents dont 6 ont une morsure potentiellement mortelle pour l’Homme. D’autre serpents ont des venins qui peuvent entrainer des complications mais qui n’entraînent jamais ou quasiment jamais la mort.

Lesquels sont venimeux et lesquels ne le sont pas ?

Nous avons créé cette année à l’ODDB, un document inspiré de ceux d’une association spécialisée sud-africaine. Il s'agit d'une affiche avec les 6 serpents venimeux et potentiellement mortels du Bénin. Avec la marche à suivre en cas de morsure. Les petits gestes qui peuvent nous sauver la vie, les choses à ne surtout par faire, et la marche à suivre en cas de morsure. Vous pouvez retrouver cette affiche gratuitement sur la page Facebook de l'ODDB.

Quelle est l’importance des serpents dans la biodiversité ?

Tout d’abord le serpent, notamment dans les écosystèmes forestiers du sud Bénin est un maillon important de la chaîne alimentaire et il participe à l’équilibre de l’écosystème. Les serpents se nourrissent le plus souvent de petits mammifères, de lézards, d’oiseaux, d’œufs et parfois d’autres serpents. Ils régulent donc les populations de rongeurs (rats, souris) et les populations d’oiseaux qui peuvent dans certains cas, impacter négativement nos récoltes et l’agriculture en général. En outre les serpents sont souvent sources de découvertes importantes pour la médecine. Le venin du Mamba (Dendroaspis polylepis) est neurotoxique. Il est étudié en tant qu’antidouleur plus efficace et sans inconvénients. Le venin du serpent corail (micrurus) est neurotoxique et étudié pour soigner certaines maladies du système nerveux comme l’épilepsie, la schizophrénie ou les douleurs chroniques.

Le venin du serpent à sonnette pygmée sombre (sistrurus miliarius barbouri) contient une éptifibatide qui est un peptide conçu pour imiter la petite partie active de cette protéine du serpent. Il est utilisé comme agent anticoagulation pour prévenir les problèmes cardio-vasculaires tels que les crises cardiaques, les syndromes coronariens aigus, ou les angines de poitrine en empêchant les plaquettes de s’agréger. Il est important de ne pas tuer les serpents car certains sont complètement inoffensifs, ni agressif, ni venimeux.

Quels sont les principaux dangers qui menacent les serpents ?

Les principaux dangers pour les populations des serpents dans le monde sont la déforestation, la fragmentation de leur habitat et la destruction de l’habitat en général, le changement climatique. L’exécution systématique des serpents est aussi un problème majeur partout dans le monde. Et c’est celui sur lequel chaque individu peut agir. Au Bénin, d’autres problèmes s’ajoutent comme la consommation de certaines espèces (Vipère heurtante). De plus, au Bénin de fausses informations circulent sur certains groupes de serpents comme les actractaspis.

Peut-on réellement domestiquer un serpent ?

On peut avoir un serpent de compagnie ou un serpent domestique oui. Il faut se diriger en animalerie ou dans des magasins spécialisés pour en acheter un. Vous pourrez trouver des conseils auprès des spécialistes dans ces magasins. Au contraire je déconseille fortement de prendre un serpent dans la nature pour en faire son animal de compagnie. Les animaux sauvages ne sont pas forcément adaptés à la vie en terrarium. De plus, en prélevant directement dans l’écosystème vous perturbez l’équilibre de celui-ci.

Comment nourrir un serpent ?

Dans la nature les serpents sont capables de jeûner pendant de très longues périodes. Parfois de plusieurs mois. La plupart des serpents domestiques adultes mangent 1 à 2 fois par semaine. Les serpents âgés de moins de 4 mois se nourrissent des fœtus de souris. Ceux de plus de 2 ans se nourrissent de rongeurs essentiellement.

Quels conseils avez-vous à donner

Si vous trouvez un serpent, faites attention et garder vos distances. Il ne faut pas l’approcher ni le toucher. Le serpent mord quand il se sent menacé. Il ne faut pas les tuer car ils sont utiles à la chaîne alimentaire et à la médecine. Ils sont parfois inoffensifs.