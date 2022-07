Le désormais ancien sélectionneur de l’équipe nationale sénégalaise de Basket a brisé le silence suite à son limogeage. Par le canal d’un communiqué, Boniface Ndong a dressé la liste de diverses choses qui entravaient une bonne performance des Lions sur le terrain. Il a étalé les divergences qui existaient entre lui et certains de ses collaborateurs avant d’inviter certains membres de l’équipe dirigeante de ce sport à oser dire la vérité.

Ce communiqué a été aussi l’occasion pour l’ancien sélectionneur sénégalais de rappeler une réunion au cours de laquelle des suggestions et des recommandations ont été faites par l’ensemble des acteurs pour l’évolution du basket sénégalais. « Je suis revenu en sélection pour servir mon pays parce que ça me fait très mal que le basket sénégalais ne fonctionne pas à cause de la médiocrité de nos dirigeants. J’ai fait cette campagne sans contrat contre le conseil de mon agent et sans rémunération par amour pour mon pays. », a déclaré Boniface Ndong.

Manque de moyens...

Il n’a pas manqué de rappeler la grande déception qu’il éprouve à l’endroit de certains de ses anciens collaborateurs. Il a notamment cité l’exemple du directeur technique national, Moustapha Gaye, Malèye Ndoye et Mamadou Gueye Pabi. Il a également invité les dirigeants du Basket sénégalais à offrir de meilleures conditions aux acteurs.

« Réveillez-vous nos entraîneurs des équipes nationaux, nos joueurs ont atteint un niveau de basket où ils méritent plus que nous auparavant et il faut arrêter de vous cacher sous votre médiocrité. Je comprends que les entraîneurs locaux manquent de moyen pour travailler mais la même règle ne peut plus s’appliquer à la sélection nationale », a-t-il poursuivi.