Début juillet, El Chiringuito, une émission télévisée espagnole de débat sur le football indiquait que Lionel Messi souhaitait retourner au FC Barcelone. Selon ce programme de la chaîne Mega, la star argentine aurait appelé l’entraîneur Blaugrana pour lui déclarer sa volonté de retourner au bercail et serait en train d’attendre un appel du président du club Juan Laporta. Si ces informations se confirmaient, on peut déjà envisager un retour de Lionel Messi en Catalogne, puisque le président du FC Barcelone souhaite aussi revoir le sextuple ballon d’or sous la tunique barcelonaise.

Pour "une fin bien plus heureuse"

« Je pense, j’espère et je désire que le chapitre de Messi au Barça ne soit pas terminé » a déclaré Juan Laporta ce weekend. Pour lui, c’est de la responsabilité du club de faire en sorte que ce « chapitre qui est encore ouvert puisse avoir un moment où les choses se fassent comme elles auraient dû se faire et qu’il y ait une fin bien plus heureuse ». De toute les façons, l’argentin est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023. Ce n’est que l’année prochaine qu'il pourra éventuellement retourner au bercail.

Les médias espagnols aussi l’affirment. Le coach Blaugrana Xavi n’est pas contre le retour de Messi et selon le quotidien Sport, le Barça se plierait bien aux volontés de l’ancien joueur du club, devenu entraîneur. Si Messi souhaite vraiment retourner en Catalogne, le FC Barcelone, passera donc à l’offensive en 2023 pour ce rapatriement selon les médias catalans. Mais le PSG acceptera-t-il de perdre Messi , même s’il sera en fin de contrat l’été prochain?. C’est toute la question.