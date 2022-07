Les autorités ukrainiennes ont du mal à livrer des armes occidentales à leurs troupes, a rapporté ce mardi The Wall Street Journal (à lire ici). Selon le quotidien, du fait que les pays occidentaux fournissent des armes de manière aléatoire et partielle, leur transfert aux forces armées ukrainiennes devient un "cauchemar logistique", en particulier, cela s'applique à l'artillerie: l'Ukraine reçoit plusieurs types d'installations d'artillerie fabriquées par différents pays, qui, malgré la normalisation des armes de l'Otan diffèrent considérablement les unes des autres et prévoient des normes de service différentes, ce qui nécessite une formation distincte pour chaque type d'arme. Les consommables et les pièces de rechange ne sont pas non plus interchangeables relaie l'agence Tass.

De plus, certains systèmes d'artillerie pèsent beaucoup plus que l'équipement de fabrication soviétique que l’armée ukrainienne a l'habitude d'utiliser. À titre d'exemple, la source cite les obusiers automoteurs Panzerhaubitze 2000 livrés d'Allemagne, qui pèsent environ 57 tonnes; certains ponts en Ukraine ne sont pas conçus pour une telle charge, ce qui complique également la logistique, note le journal.

Le 24 février, le président russe Vladimir Poutine a annoncé une opération militaire spéciale en Ukraine en réponse à une demande d'aide des dirigeants des républiques du Donbass. Il a souligné que les plans de Moscou n'incluaient pas l'occupation des territoires ukrainiens et que les objectifs étaient la démilitarisation et la dénazification du pays. L'Occident, en réponse à la décision de la Russie, lui a imposé des sanctions à grande échelle. En outre, les États occidentaux ont augmenté la fourniture d'armes et d'équipements militaires à Kiev de montants estimés à ce stade à des milliards de dollars.