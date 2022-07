Alors que la situation s'est envenimée entre le Mali et la Côte d'ivoire, le président Ouattara en visite en Afrique du sud tente de calmer le jeu en rappelant que les deux pays sont des pays frères. Le président ivoirien a également nié que son pays voulait déstabiliser son voisin. Pour lui, il n'en est pas question. En plus d'être considérée comme l'un des pays qui a poussé les sanctions contre Bamako, la Côte d'ivoire est empêtrée dans une affaire de militaires visant à semer le trouble au Mali.

"Le Mali est un pays ami pour nous, et la Côte d'Ivoire ne peut participer à aucune tentative de déstabilisation de la situation dans un Etat, surtout dans un pays voisin....Je pense que ce sont les Nations Unies qui doivent faire la transparence totale dans cette affaire... Tout le monde regrette cette situation, et je pense qu'il faut qu'il y ait un dénouement rapide." a affirmé le président Ouattara. 49 militaires ivoiriens ont été arrêtés au Mali parce que non autorisés à rentrer dans le pays selon le pouvoir en place. "Le Conseil national de sécurité demande aux autorités maliennes de libérer, sans délai, les militaires ivoiriens injustement arrêtés" et "tient à rappeler que la Côte d’Ivoire, qui a toujours œuvré au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales, pour la paix, la stabilité et le respect de l’État de droit, ne peut s’inscrire dans une logique de déstabilisation d’un pays tiers." avait affirmé la Côte d'Ivoire en vain.