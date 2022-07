L’international portugais Cristiano Ronaldo fait la une des journaux pour une demande qu’il aurait faite à son cub actuel, le Manchester United. Selon les informations du média britannique, The Times, le quintuple ballon d’or aurait demandé à partir. Il s'agit d'une demande d’autorisation de partir, si les dirigeants du club reçoivent une bonne offre. Il leur a donc fait savoir qu’il n’a pas l’intention de disputer une saison sans coupe de la Ligue des Champions de l’UEFA. Le quotidien britannique continue en faisant savoir que le joueur a souligné qu'il ne lui reste que "trois à quatre ans", pour évoluer à un très haut-niveau.

« Le capitaine est le meilleur au monde »

Notons que ces informations interviennent plusieurs semaines après que le sélectionneur portugais Fernando Santos a estimé que le CR7 est le « meilleur joueur au monde ». Il avait dit ces mots lors d’une conférence de presse, suite au match opposant le Portugal à la Suisse, au cours duquel Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection portugaise, a brillé en marquent deux buts. « Le capitaine est le meilleur au monde. C'est suffisant. Quand on vous dit qu'il est le meilleur au monde, quels mots vous faut-il de plus? Je l'ai dit je ne sais combien de fois. Ses matchs ne me surprennent pas » a déclaré Fernando Santos.

Il avait été élu joueur du mois d’avril dernier

Pour mémoire, CR7 avait été élu joueur du mois d’avril. Au cours de cette période, il avait marqué au moins cinq buts, dont un triplé face au club de Norwich (3-2). Avec ce titre, CR7 succédait à l’attaquant anglais Harry Kane. La récompense avait réjoui le quintuple ballon d’or, qui avait exprimé sa joie sur Instagram. « Mon deuxième trophée de "Joueur du mois" de Premier League, le sixième de ma carrière. Je suis aussi content de le remporter aujourd’hui que je l’étais plus jeune. La faim de victoires et de récompenses ne s’efface pas. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible » avait-il écrit.