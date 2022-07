Le téléphone portable est aujourd’hui l’un des moyens de communication les plus utilisés dans le monde. Cependant, leurs utilisateurs deviennent rapidement accros du fait de leur longue utilisation dans une journée. C’est un problème qu’a évoqué Martin Cooper, inventeur du premier téléphone portable sans fil, lors d’une interview accordée sur le plateau de l’émission BBC Breakfast. L’homme âgé de 93 ans a estimé que les gens devaient arrêter d’utiliser pendant longtemps leurs appareils et essayer d'« avoir une vie ».

Il utilise son téléphone pendant moins de « cinq pour cent » de son temps

Au cours de son intervention, l’animatrice de l’émission Jane McCubbin avait confié au nonagénaire utiliser son téléphone pendant plus de cinq heures par jour. « Vous passez vraiment cinq heures par jour ? » a répondu Martin Cooper, avant d'ajouter en riant: « ayez une vie ». Durant l’interview, l’ingénieur a par ailleurs confié utiliser son téléphone pendant moins de « cinq pour cent » de son temps. Notons que Martin Cooper est diplômé de l’institut de technologie de l’Etat de l’Illinois depuis 1950. Il y a près de cinquante ans, il commercialisait le premier téléphone portable sans fil original, le Motorola DynaTAC 8000X.

Au fil des années, la technologie a évolué et on parle aujourd’hui de smartphone intelligent. Parmi les marques populaires se trouve l’américain Apple. Suite à l’IPhone 13, une annonce indiquait que plusieurs nouveautés verront le jour dans les prochains mois. Celle-ci faite par le spécialiste Mark Gurman sur le média Bloomberg, faisait savoir qu’Apple « l'entreprise est sur le point de s'engager dans l'une des périodes de lancement de nouveaux produits les plus ambitieuses de son histoire, le déluge arrivant entre l'automne 2022 et le premier semestre 2023 ». Au nombre des dits produits figurent notamment l’AirPods Pro 2, Apple TV et le HomePod.