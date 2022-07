Le journaliste israélien Gil Tamary a provoqué un vif sentiment d’indignation sur le réseau social de l’oiseau bleu après avoir publié une vidéo de lui à la Mecque. L’homme qui travaille pour la chaîne israélienne Channel 13 s’est filmé en train de marcher dans le premier-lieu saint de l’Islam et formellement interdit aux non-musulmans. La vidéo d’une durée de 10 minutes montre le mis en cause en train de se rendre sur le Mont Arafat.

"Un juif dans la mosquée sacrée..."

Il s’agit d’une étape importante pour le pèlerinage à la Mecque. Il n’en fallait pas plus pour déchaîner les passions sur Twitter deux jours après sa publication. Sur le réseau social, un hashtag «Un juif dans la mosquée sacrée » a été créé. Certains abonnés du réseau social de l’oiseau bleu ont notamment appelé les autorités saoudiennes à « ne pas insulter la nation musulmane (...) en permettant à des juifs de profaner la ville du messager de Dieu ».

Une vidéo importante?

Toujours sur Twitter, un autre journaliste israélien est monté au créneau pour dénoncer l’acte de son compatriote. «Il y a des choses qui doivent être dites : ce que Gil Tamary a fait est une honte pour le journalisme », avait laissé lire Yoav Limor. Face aux différentes critiques, le journaliste israélien Gil Tamary a tenu à présenter ses excuses en mettant l’accent sur le véritable but de sa vidéo qu’est «de montrer l'importance de La Mecque et la beauté de l'islam ». Pour lui, la vidéo de 10 minutes « a permis à de nombreuses personnes de voir pour la première fois un endroit qui est si important pour nos frères et sœurs musulmans ».

Monarchie #saoudite🇸🇦 : le 1er journaliste #israélien🇮🇱 à La Mecque



La Mecque est la ville la plus sainte de l'islam et est entourée de caméras avancées qui empêchent l'entrée aux non-musulmans. Gil Tamari est le premier correspondant israélien de la 13 chaîne ...



👇 pic.twitter.com/Dnidk8JHwB — Axe De La Resistance (@axe_resistance) July 19, 2022