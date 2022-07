Selon le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), les forces de l'ordre marocaines n'ont pas eu recours aux tirs par balles en tentant de contenir le 24 juin un assaut des migrants sur la ville autonome espagnole de Melilla située sur la côte méditerranéenne de l'Afrique. "Les autorités, les associations non gouvernementales ainsi que les migrants blessés hospitalisés ont tous unanimement soutenu qu’il n’y a pas eu de recours aux balles et que les forces de l’ordre ont utilisé des matraques et du gaz lacrymogène", a affirmé Amina Bouayach, présidente du CNDH selon Tass.

Cet incident a fait 23 morts, 217 personnes ont été blessées, dont 77 migrants et 140 agents des forces de l'ordre, a indiqué Amina Bouayach. Le 24 juin, environ 2.000 migrants africains ont pris d'assaut le grillage qui sépare le Maroc de Melilla afin d'entrer sur le territoire espagnol. Rabat en a accusé les réseaux criminels qui s'occupent de transport illégal de personnes. Mais plusieurs associations et même organisations ont dénoncé des violences contre les migrants.