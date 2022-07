L’arrestation au Mali de 49 militaires ivoiriens continue de susciter des réactions sur les réseaux sociaux. Par le biais d’une vidéo sur le réseau social de Mark Zuckerberg, le pasteur Camille Makosso a tiré à boulets rouges sur les nouveaux dirigeants maliens ainsi que sur les activistes maliens sur les réseaux sociaux. Pour celui qui se fait appeler « Général » sur les réseaux sociaux, cette situation ne participe pas au renforcement des relations entre les deux pays.

"Présenter la Côte d'Ivoire comme un état voyou"



« On essaie de nous faire croire qu’une tentative de coup d’état était diligentée contre Assimi Goïta. C’est présenter la Côte d’Ivoire comme un état voyou. », a laissé entendre ce dernier. Ce fut une occasion pour cet influenceur ivoirien, de s’en prendre à ses homologues maliens qu’il n’a pas hésité à traiter de tous les noms d’oiseaux. Dans son discours et style propre à lui, Camille Makosso a mis en garde les influenceurs maliens contre une guerre qui pourrait se déclencher entre eux sur les réseaux sociaux si la cabale continuait.

Abidjan demande la libération des militaires

Notons que, mardi, les autorités ivoiriennes du gouvernement malien la libération immédiate de 49 soldats ivoiriens arrêtés il y a 48 heures à l'aéroport de Bamako. « Le Conseil national de sécurité demande aux autorités maliennes de libérer, sans délai, les militaires ivoiriens injustement arrêtés » et « tient à rappeler que la Côte d’Ivoire, qui a toujours œuvré au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales, pour la paix, la stabilité et le respect de l’État de droit, ne peut s’inscrire dans une logique de déstabilisation d’un pays tiers. »,martèle communiqué du Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire.