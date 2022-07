Tôt dans la matinée de ce jeudi, un pirate a pris possession des pages Facebook et Instagram de Disneyland. Le hacker s’est présenté comme étant « David Do » et a publié une série de messages à caractère racistes et grossiers pour se venger du personnel du géant de la distraction. Il indique par exemple avoir crée le coronavirus. Il déclare également être sur le point de mettre sur pied le Covid-20. Selon la publication du hacker nommé « David Do », l’acte de piratage est pour se venger du personnel de Disneyland.

"Je suis un super hacker..."

« Je suis un super hacker qui est là pour se venger de Disney Land », publie-t-il dans son message. Ceux-ci se seraient moqué de lui. Les premières publications sur la page de Disney sont intervenues vers 3 h 50. « Je travaille sur Covid20 - Vous n ***** feriez mieux de vous cacher avant de libérer ce nouveau virus mortel », a-t-il publié comme messages. D’autres publications en provenance de ce hacker surnommé « David Do » sur les canaux de Disneyland invitent à mettre à mort tous les Noirs.

"Nos équipes de sécurité mènent une enquête"

« J'en ai marre de tous ces n***** d'employés de Disney qui se moquent de moi parce que j'ai un petit p*nis », a-t-il entre autre publié. Notons que, dans un communiqué un responsable de Disneyland a confirmé à CBS News que les pages ont été récupérées quelques heures après l’attaque. « Nous avons travaillé rapidement pour supprimer le contenu répréhensible, sécuriser nos comptes et nos équipes de sécurité mènent une enquête », a-t-il confié au média américain.