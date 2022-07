Le monde du cinéma nigérian est en deuil. Pour cause, deux actrices considérées comme des vétérans du cinéma nigérian sont passées de vie à trépas. En l'espace de quelques heures, deux actrices qui ont joué dans des plusieurs films et séries nigérianes sont malheureusement mortes. Il s'agit des actrices Sola Onayiga et Ada Ameh. La première est décédée tôt ce lundi matin tandis que la seconde s'est éteinte hier dimanche 18 Juillet 2022.

Sola Onayiga et Ada Ameh, deux actrices nigérianes ont perdu la vie en quelques heures d'intervalle a-t-on appris des médias nigérians. Selon Punch.ng, Ada Ameh est décédée dans la soirée d'hier dimanche. L'information du décès de cette icone du cinéma nigérian a été confirmée par le patron de la "Actors Guild of Nigeria", un syndicat des acteurs du Nigéria au média nigérian ce lundi. « Nous avons perdu Ada. Pas de détails pour le moment, mais nous avons perdu Ada », a déclaré Emeka Rollas.

Plusieurs versions ont circulé sur la toile selon le média Punch. L'une d'elles affirme, Ada Ameh se serait effondrée et serait finalement décédée autour de 23 heures à Warri, dans l'État du Delta. D'un autre côté, newtelegraphng.com révèle dans un de ses articles publiés ce lundi 18 Juillet que l'actrice Sola Onayiga est décédée tôt lundi matin, selon M. Makinde Adeniran, secrétaire général de la NANTAP, l'Association nationale des praticiens nigérians des arts du théâtre. Cette icone du cinéma nigérian a joué dans de nombreuses productions du pays dont «The King Must Dance Naked».