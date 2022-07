L’ex président de la République du Bénin Boni Yayi est nommé médiateur de la crise guinéenne. Au delà des soulagements notés au sein de la classe politique guinéenne et les félicitations à la diplomatie béninoise, certains observateurs y voit une volonté sibylline : celle d’éloigner et d’occuper un « adversaire » politique.

Depuis le dimanche 03 juillet dernier, Boni Yayi est le médiateur dans la crise guinéenne. Nommé par les présidents en exercice de la CEDEAO au cours de leur 61è sommet, Boni Yayi a la délicate mission de ramener les autorités de la junte militaire à des propositions de transition raisonnable et d’œuvrer pour le retour de la paix dans la maison Guinée. Pour les chefs d’Etats, c’est une bonne opération puisque leur choix est adoubé par la classe politique guinéenne. Mais c’est à la diplomatie béninoise et à son chef d’Etat Patrice Talon que revient la palme d’or. Le Bénin a frappé un vrai coup diplomatique en réussissant à faire nommer Boni Yayi à un poste de si grande visibilité. L’ancien chef de l’Etat béninois qui s’accommode si bien de ces responsabilités à l’international a de quoi prouver ses talents d’homme de paix et de négociateur qu’on lui connaît si tant. Seulement voilà, cette nomination a pour le Président de la République un avantage politique qui va au-delà du seul prestige qu’il puisse tirer de la nomination de son prédécesseur.

Et pour cause, le poste de médiateur dans la crise guinéenne éloignera un peu Boni Yayi de nos préoccupations bénino-béninoises et de nos intrigues politiciennes internes. Il sera un peu plus mobile, un peu plus affairé. Il doit non seulement faire des descentes fréquentes à Conakry mais aussi dans d’autres capitales de l’Afrique de l’ouest pour rendre compte à des présidents et même pour échanger avec le secrétaire général de la CEDEAO. Lorsqu’on connaît la difficulté qu’il y a à négocier et à faire changer d’avis les militaires au pouvoir, on peut affirmer sans se tromper que cette mission risque de durer plusieurs mois. Entre les navettes, les conciliabules, les entretiens dans les palais et les hôtels, Boni Yayi n’aura plus assez de temps à consacrer aux préoccupations internes de son pays. Pendant qu’il sera entrain de poursuivre le rétablissement de l’ordre constitutionnel en Guinée, le calendrier électoral en cours au Bénin serait en train d’être déroulé progressivement.

Et sait-on jamais, peut être quand il aurait fini sa mission sous-régionale, les élections législatives se seraient déjà terminées au Bénin. Il n’aura peut-être pas eu l’opportunité de peser dans la campagne et de contribuer à un succès éclatant du parti Les Démocrates dont il reste le leader charismatique. Il n’aura peut-être pas l’occasion de se lancer dans la bataille électorale pour briguer un poste honorable de député au Palais des Gouverneurs comme cela se susurre dans certaines confidences politiques. Et enfin, il aura été habilement occupé et éloigné de ces élections qui doivent consacrer le retour de l’opposition au parlement. Cette absence contribuera, qu’on le veuille ou non, à un petit recul du parti Les Démocrates iront au front sans leur chef. Plus l’adversaire est éloigné, moins il est menaçant. Cette leçon servira forcément la cause de quelqu’un.