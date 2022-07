L’Iran, la Russie et la Turquie sont trois pays qui interviennent dans le conflit syrien depuis 2011. Le pays d’Erdogan ne soutient pas le régime de Damas, contrairement à Téhéran et Moscou. Les présidents des trois pays se sont donné rendez-vous à Téhéran ce mardi pour discuter justement de la Syrie. En 2017, ils s’étaient déjà mis d’accord pour ramener la paix en Syrie.

« Il faut s’opposer au terrorisme, mais une attaque en Syrie profitera aux terroristes »

Ankara qui cherche à lancer une offensive militaire dans le pays de Bachar Al Assad pour dit-il, créer une « zone de sécurité » à sa frontière avec la Syrie, notamment dans le Nord, aimerait avoir l’onction de ses interlocuteurs. Seulement, Ali Khamenei, le guide suprême iranien n’est pas favorable à une opération militaire turque en Syrie. Et il n’a pas manqué de le dire à Erdogan en visite à Téhéran : « Il faut s’opposer au terrorisme, mais une attaque en Syrie profitera aux terroristes ». En effet, Ankara veut créer sa zone de sécurité de 30 kilomètres, en lancant son attaque contre les deux localités syriennes à ses frontières dans le Nord du pays. Il estime que ces localités sont contrôlées par une milice kurde, les Unités de protection du peuple (YPG).

"Régler le problème par le dialogue"

Une milice qui selon Ankara, auraient des accointances avec une organisation terroriste en Turquie, c’est-à-dire le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. L’Ayatollah Khamenei, a fait savoir que l’Iran ne manquera pas de coopérer avec la Turquie dans sa « lutte contre le terrorisme », mais « les terroristes ne se limitent pas à un groupe spécifique ». De plus, une pareille attaque serait « préjudiciable » pour la région et ne « conduira pas à l’action politique attendue de la part du gouvernement syrien ». Les quatre pays en l’occurrence « l’Iran, la Turquie , la Syrie et la Russie doivent régler le problème par le dialogue » soutient le guide suprême iranien.