Alors que la Russie a récemment révisé à la hausse ses ambitions militaires en Ukraine, le Royaume Uni estime que Moscou connaîtra des difficultés sur le terrain les semaines à venir. « Notre évaluation est que les Russes auront de plus en plus du mal à trouver de la main d’œuvre et du matériel au cours des prochaines semaines » a déclaré à la BBC , Richard Moore, le directeur du renseignement britannique. Inutile de rappeler que le Royaume Uni fait partie des pays européens qui soutiennent ouvertement Kiev contre Moscou.

La Russie est « sur le point de s’essouffler »

En juin dernier, l’ex-premier ministre britannique Boris Johnson avait porté l’aide militaire britannique à l’Ukraine à 2,3 milliards de livres. Richard Moore est persuadé que la Russie est « sur le point de s’essouffler », minimisant par ailleurs, les gains militaires de Moscou en Ukraine. A l’en croire, les territoires qui sont tombés dans l'escarcelle des forces russes sont « infimes ». Et puisque les Russes auront du mal à trouver de la main d’œuvre et du matériel très prochainement selon les prévisions de M Moore, ils devront « faire une pause d’une manière ou d’une autre ».

Cela « donnera aux Ukrainiens l’occasion de riposter ». Rappelons que la Russie est présente dans l’Est de l’Ukraine et compte maintenant descendre vers le Sud. « La géographie est différente maintenant. Ce ne sont plus seulement les Républiques populaires de Donetsk et Lougansk , ce sont aussi les régions de Kherson et Zaporijjia et une série d’autres territoires, et ce processus continue de façon constante et opiniâtre » déclarait mercredi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.