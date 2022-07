La diffusion d'extraits d'échanges entre Macron et Poutine continue de suscité des réactions en Russie. Après la porte-parole de la diplomatie russe qui a accusé la France d’avoir violé la confidentialité, c'est au tour du directeur adjoint du Département de l'information et de la presse du ministère russe des Affaires étrangères Alexeï Zaïtsev de réagir sur le sujet. A en croire l'officiel russe, c'est "inacceptable" de diffuser "des informations aussi délicates".

Alexeï Zaïtsev, le directeur adjoint du Département de l'information et de la presse du ministère russe des Affaires étrangères, réagi sur la diffusion dans les médias de l'échange entre le président français Emmanuel Macron et son homologue russe Vladimir Poutine. A l'en croire, cela est inapproprié et consternant. L'officiel russe a donné son point de vue ce mercredi au cours d'un point de presse .

"Bien sûr, la divulgation dans les médias français d'un extrait de l'entretien entre les présidents de la Russie et de la France du 20 février ne peut que susciter la confusion. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que les détails d'une conversation confidentielle entre les dirigeants des deux pays deviennent publics, nous considérons qu'il est inacceptable et contraire à l'éthique de rendre publiques des informations aussi délicates, a-t-il déclaré avant de poursuivre "à notre avis, cela ne correspond pas à la pratique des contacts au plus haut niveau généralement convenue dans la diplomatie."