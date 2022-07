Neymar restera-t-il à Paris la saison prochaine ? Cette question se pose depuis que des rumeurs annoncent son départ de la capitale française. Les déclarations du président Nasser Al-Khelaifi, annonçant la fin « des paillettes » et du « bling-bling » semblent renforcer ces rumeurs. Le joueur admet qu’il ignore les plans du club pour lui. « Jusqu’à présent, le club ne m’a rien dit donc je ne sais pas quels sont ses plans pour moi » a déclaré l’attaquant interrogé sur le sujet après la victoire du PSG contre une équipe japonaise à Tokyo, ce samedi.

« Je veux toujours rester au club »

Il assure cependant que sa volonté est de rester à Paris. « Je veux toujours rester au club » a laissé entendre l’ancien barcelonais. Le nouveau coach du PSG Christophe Galtier a déjà fait savoir qu'il souhaitait garder le joueur. « Je vais m’adapter à l’effectif que j’ai, je le veux le plus fort possible. On doit le réduire, mais je le veux le plus fort possible. Une équipe est toujours plus forte avec les grands joueurs. Et Neymar en est un » déclarait Christophe Galtier , dans un entretien accordé au journal l’Equipe. Ce samedi encore, il a été interrogé sur la situation du brésilien. L’ex-entraîneur de Lille, a indiqué qu’il n’avait pas abordé le sujet avec le principal concerné ; mais Neymar n'est visiblement pas perturbé par ces rumeurs.

« On l’annonce partant, on l’annonce restant. Je n’ai pas eu d’entretien individuel avec lui sur cet aspect-là. Mais il ne me semble pas perturbé par tout ce qu’on peut dire sur lui et sa situation au club, à travers les séances d’entraînement, et la joie qu’il a de s’entraîner » a déclaré le technicien français. Les prochains jours nous édifierons certainement sur le sujet. Rappelons que le crack brésilien est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027.